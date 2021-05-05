Bolu'da bu köyü dijital AVM'ye çevirdiler 47 kadının bir hamlesi yetti
BOLU'da çiftçilik ve hayvancılık yapan 47 kadın bir araya gelip kooperatif kurdu. El emeğiyle yaptıkları yöresel ürünleri ilk olarak çevreye satan kadınlar, tek hamleyle Türkiye'nin dört bir yanına ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Demirciler köyünde geçimlerini çiftçilik ve hayvancılıktan sağlayan kadınlar, yine aynı köyden olan Emine Özdoğan’ın önderliğinde geçtiğimiz yıl şubat ayında Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni kurdu.
Yöresel ürünlerin köyün sosyal tesisinde yapılıp satılmasına öncülük eden ve 7 kurucu ortakla başlayan kooperatif köydeki kadınların da katılımıyla 47 ortaklı bir yapı haline geldi.
Web sitesi kurdular: Kuruluş aşamasında yapılan ürünleri yalnızca Bolu merkezde bulunan işletmelere satan kadınlar daha sonra ürünlerini tanıtabilmek için web sitesi kurdu. Kurulan web sitesiyle birlikte kadınların yaptığı reçel, tatlı, tarhana, katmer ve erişte gibi pek çok ürünün Türkiye’nin çeşitli illerinden talep görmeye başladı.
İstanbul'a ulaştırılıyor: Yaptıkları ürünleri koliler haline getiren kadınlar Konya’dan İstanbul’a kadar müşterilerine Bolu’nun yöresel lezzetlerini ulaştırıyor.