Bolu'da bu köyü dijital AVM'ye çevirdiler 47 kadının bir hamlesi yetti

Web sitesi kurdular: Kuruluş aşamasında yapılan ürünleri yalnızca Bolu merkezde bulunan işletmelere satan kadınlar daha sonra ürünlerini tanıtabilmek için web sitesi kurdu. Kurulan web sitesiyle birlikte kadınların yaptığı reçel, tatlı, tarhana, katmer ve erişte gibi pek çok ürünün Türkiye’nin çeşitli illerinden talep görmeye başladı.