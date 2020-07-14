Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
BOLU'dan gelen haber herkesi üzüntüye boğdu. Bir evde çıkan nedeni bilinmeyen yangında 8 ve 10 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Çocukların cansız bedenleri birbirlerine sarılmış vaziyette bulundu.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan yangında iki çocuk yaşamını yitirdi.
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İlçeye bağlı Alpagut köyü Hayallar Mahallesi’nde Cemal Bekil'in yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa bir sürede evi saran yangın, bitişikteki ahıra da sıçradı.
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Durumu fark eden köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Bu sırada bazı aile bireyleriyle dışarı çıkan Cemal Bekil, evdeki üç çocuğundan 13 yaşındaki Nurettin Bekil'i vatandaşların da yardımıyla traktör kepçesiyle kurtardı.
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Evde kalan 8 ve 10 yaşındaki iki çocuğu kurtarmak için mücadele eden baba ve köy sakinleri, alevlerin yükselmesi nedeniyle çocuklara ulaşamadı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
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