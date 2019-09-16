Bolu'da aynasına kıran kadını döven taksici: Mecburen yaptım kesinlikle kadına şiddet yoktur

"Mecburen yaptım, ben ittikçe üstüme geldi"

Kendisini savunduğunu öne süren Yıldırım, "Mecburen yaptım. Kesinlikle kadına şiddet yoktur. Yanlış bir anlama oldu. Ben sadece kendimi savundum. Ben kendimi savunmasam arabaya zarar verecekti. Ben tamamen kendimi savundum. Ben vurduğum için pişman oldum. Öyle bir şiddet çok ayıp bir şey ama mecbur kaldım. Sürekli üstüme üstüme atladı. Çok kötüydü, ayakta duracak hali yoktu. Ben ittikçe üstüme üstüme geldi. Yaptığım iyi bir şey değil. Hele bir kadına ama mecbur kaldım. Çok ayıp bir şey oldu. Mecbur kalmasam kesinlikle olmazdı" dedi.