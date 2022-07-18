Bolu'da Araplara yapılan Şato tipi evler için yeni karar

2019 yılının Ocak ayında şirketin itirazları üzerine proje hakkında satışa ve inşaata devam izni çıktı. Projede inşaat ve satış çalışmaları sürerken, Sarot Grup da bu arada mahkemenin verdiği iflas kararını temyize taşıdı. Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi tarafından kaldırdı.