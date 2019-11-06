Bolu'da akılalmaz canilik! Son bir haftada 6 kedinin ayakları kesilmiş halde bulundu
BOLU'da, 28 Ekim'den itibaren 6 kedinin ayaklarının kopmuş halde bulunması kentte büyük tepkiye yol açtı. Kentte yaşayanların çoğunluğu ise kedilerin ayaklarının kesildiğini düşünüyor.
Bolu'da 28 Ekim tarihinden itibaren Borazanlar, Alpagut, Kılıçarslan ve Beşkavaklar mahallelerinde 6 kedi, ayakları kopmuş şekilde bulundu. Belirli aralıklarla bulunan kediler, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Dün son olarak sabah saatlerinde Kılıçarslan köyünde, akşam saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi'nde yine ayakları kopmuş kedi ölüsü bulundu.
Ankara'ya gönderildi
Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde bulunan toplam 6 kedinin ölüsü üzerinde ilk inceleme yapıldı. İncelemelerde kedilerin kesin ölüm nedeni bulunamadı. Bu nedenle kediler Ankara'da bulunan özel bir araştırma merkezine gönderildi.
Savcılık köpek saldırmış demişti
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da 28 Ekim Alpagut Mahallesi'nde 2 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamada, bölgedeki güvenlik kameraları incelendiğinde ölü bulunan kedilerin son olarak köpekler tarafından kovalandığının görüldüğü belirtilmişti. Savcılık, 2 kedinin ölümüyle ilgili, olayın köpekler tarafından gerçekleştirildiği kanısına varıldığını açıklamıştı.
Kenttekiler kedileri insanların öldürdüğünü düşünüyor
Bolu'da yaşayanlar, bulunan kedilerin vücutlarının başka bölgelerinde yara izi olmaması ve yalnızca ayaklarının kopmuş olması nedeniyle olayın insan eliyle gerçekleştiğini düşünüyor. Birçok kişi, kedilerin yalnızca ayaklarının kopmuş olması nedeniyle olayın köpekler tarafından gerçekleştirildiğine inanmıyor.