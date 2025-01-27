Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni belli oldu!
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangınla ilgili savcılık soruşturması sürerken, yangının nasıl başladığı sorusu da netleşmeye başladı.
Soruşturmada elde edilen bilgilere göre, yangının sabah kahvaltısı hazırlıkları sırasında pleyt ızgaradan sıçrayan kızgın yağdan kaynaklandığı, mutfak çalışanlarının çıkan alevlere su dökerek yaptığı yanlış müdahale sonucu yangının büyüdüğü belirtildi.
Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde gece saat 03.21'de başlayan yangın öncesinde restoran çalışanları kahvaltı hazırlıklarına başladı. İddiaya göre çalışanlar kahvaltı hazırlığında kullanılan pleyt ızgarayı çalıştırdı.
Sabah'tan Ömer Çetin ve Kerim Cengil'in haberine göre Uzun süre açık kalan ve ısınan cihaz üzerindeki kızgın yağ bir anda alev aldı.
Mutfaktan alevlerin yükseldiğini gören aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz, yangına müdahale etmek istedi.