Bolu'da 50 milyon metreküp suyun yüzde 80'i boşaltıldı hizmet binaları ortaya çıktı
BOLU'da Taşlıyayla Göleti'ndeki sular proje nedeniyle boşaltıldı. Suların çekilmesiyle Orman İşletme Müdürlüğü'nün hizmet binaları gün yüzüne çıktı.
Seben'a bağlı Taşlıyayla mevkisinde yapımına 2004'te başlanan, çevre uzunluğu 22 kilometre olan, 50 milyon metreküp su kapasitesine sahip Seben Taşlıyayla Göleti'nin suyu boşaltıldı.
30 kilometre uzaklıktaki Seben ilçesine su götürmek için sulama kanalı yapılması projesi kapsamında, kapalı boru sistemiyle göldeki su, ilçeye aktarılacak.
Boru hattının yapım çalışmaları için gölde bulunan 50 milyon metreküp suyun yaklaşık yüzde 80'i boşaltıldı.
'Batı Karadeniz'in en büyük yapay gölü' unvanına sahip Taşlıyayla Göleti'nin boşaltılmasıyla eski yapılar da gün yüzüne çıktı.