Bolu Yedigöller'e gelen tatilcilere kar engeli
BOLU'nun önemli turizm merkezi olan Yedigöller Milli Parkı, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ziyarete kapatıldı. Yolun trafiğe kapatılmasından önce Yedigöller'e gelen tatilciler, yoldaki buzlanma nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.
BOLU'da gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde gece kar yağışı başladı.
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Kar yağışının etkili olduğu Yedigöller Milli Parkı’na haftasonu tatili için gelen vatandaşlar da kar sürprizi ile karşılaştı.
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Yazlık lastiklerle Yedigöller’e gelen ziyaretçiler, yolda oluşan buzlanma nedeniyle ilerleyemediler.
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Yedigöller’e 20 kilometre kala yüksek rampalardan çıkamayan sürücüler, geri dönerek yol kenarlarında fotoğraf çektirmekle yetindi.
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