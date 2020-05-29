Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti
6 metre genişliğinde 20 metre uzunluğundaki yük nakliye gemisi yüklü TIR, polis ekiplerinin eskortluğunda Bolu Dağı D-100 kara yolu Ankara şeridi tamamen kapatılarak ilerledi.
BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu kesiminden yük nakliye gemisi geçiş yaptı.
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İstanbul'dan TIR'a yüklenen gemi, D-100 kara yolunu takiben Bolu Dağı geçişine ulaştı.
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6 metre genişliğinde 20 metre uzunluğundaki TIR, polis ekiplerinin eskortluğunda yolun Ankara şeridi tamamen kapatılarak ilerledi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait olan nakliye ve yük gemisinin Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğüne tahsis edildiği; burada baraj yapımında yük taşımak için kullanılacağı öğrenildi.
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