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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor! Göz gözü görmüyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor! Göz gözü görmüyor

Meteoroloji uzmanları yağış ve yurt genelinde düşen sıcaklıklar için uyarmıştı. İstanbul'a 3 saat mesafedeki Bolu'da da sağanak yağış etkili oluyor. Öte yandan sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor! Göz gözü görmüyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, sağanak ve sis etkili oluyor.

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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor! Göz gözü görmüyor

Güzergahın Düzce ve Bolu kesimlerindeki, Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor! Göz gözü görmüyor

Bölgede etkili olan sis ve yağış, trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor.

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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor! Göz gözü görmüyor

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyarırken, karayolları ekipleri de güzergahta denetimlerini sürdürüyor.

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