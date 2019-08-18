Bolu Dağı'nda feci kaza! TIR'a çarpan yolcu otobüsünde 37 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu ve Düzce'den 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile birlikte 37 kişi yaralandı. TIR sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.