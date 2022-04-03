Bolu Dağı Tüneli'nde heyalan kabusu! Dün geceden bu yana tünel kanalı Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?
TEM yolu Bolu Dağı Tünelinin Ankara tarafında toprak kayması meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın kayarak otoyola düşmesi sonucu, tünel girişinde TEM yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Gece boyu çalışmaların sürdüğü tünelde sabah saatlerinde de çalışmalara devam edildi. Bolu Dağı tüneli halen trafiğe kapalı...
TEM yolu Bolu Dağı Tünelinin Ankara tarafında toprak kayması meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın kayarak otoyola düşmesi sonucu, tünel girişinde TEM yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları devam ediyor. Yolun İstanbul istikametindeki toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı, ekiplerin Ankara yönündeki çalışmaları sürüyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma tamamen kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Yolun İstanbul istikametindeki toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Ekipler Ankara yönünde çalışmalarını sürdürüyor.
Havanın aydınlanmasıyla dağın yamacından kopan toprak parçasının büyüklüğü de ortaya çıktı.