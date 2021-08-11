Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eseri! 'Tenleri kokuyor' diye evden çıkarılıyorlar
BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancı uyruklulara 10 kat su faturası göndereceğini açıklayarak fitili ateşledi. Bolu’da, 3 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşayan yabancı uyruklu uyruklu Hüseyin Kerim, çevre düzenine uymadıkları ve tenleri koktuğu iddiasıyla apartman yönetimi tarafından 45 gün içinde evlerinden çıkmaları istendi.
Bolu’da tartışmalı karar. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Gülnar Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın yönetimi, 3 yıl önce Türkiye’ye gelen ve aynı apartmanda 3 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşayan Hüseyin Kerim’in 45 gün içinde evlerini boşaltmalarına yönelik karar aldı.
Aldıkları karar apartman karar defterine, “Yabancı uyruklu vatandaşların binamızda oturmasını istemiyoruz. 45 gün içerisinde binayı boşaltma kararı alınmıştır” şeklinde yazıldı.
Yabancılara kiraya verilmeyecek
1,5 yıldır aynı apartmanda yaşadıkları yabancı uyruklu aileyi evlerinden çıkarmak isteyen apartman yönetimi, apartmandaki dairelerin bir daha yabancı uyruklulara kiraya verilmeyeceği yönünde de karar aldı.
Apartmanın girişindeki panoya yazılan notta, “09.06.2020 tarihinden itibaren aldığımız kararla yabancı uyruklu vatandaşlara daire kiraya verilmeyecek” denildi.