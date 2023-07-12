Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Anıtkabir'i ziyaret etti!Anıtkabir Özel Defteri'ne bakın ne yazdı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün son gününde Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan ve deftere yazdıklarını okuyan Özcan şunları kaydetti: Bu karanlık ve sizin düşmanınız olan yönetimin değişmesi gerekmektedir. Ancak bunların değişiminden önce sizin partinizin genel başkanının ve yönetiminin muhakkak değişmesi gerekmektedir.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün son gününde Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen Özcan ve beraberindeki grup, mozoleye çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulundu.
Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özcan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Deftere yazdıklarını okuyan Özcan, şunları kaydetti:
"Ebedi Başkomutanım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önce 'Kazanılması mümkün değil.' denilen Milli Mücadele'yi kazanıp emperyal güçlere diz çöktürdünüz. Sonra 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' diyerek saltanat rejimine son verdiniz. Akabinde kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi vasıtasıyla üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni hayata geçirdiniz. Ancak geldiğimiz noktada üzülerek ifade ediyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Büyük Orta Doğu Projesi'nin hayata geçmesi için, kurduğunuz partinin bugünkü yönetimi adeta emperyal güçlerin askeri gibi çalışmaktadır.
Bu karanlık ve sizin düşmanınız olan yönetimin değişmesi gerekmektedir. Ancak bunların değişiminden önce sizin partinizin genel başkanının ve yönetiminin muhakkak değişmesi gerekmektedir.