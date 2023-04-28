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Bolu Abant, Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı! Muhteşem görüntüler

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Bolu Abant, Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı! Muhteşem görüntüler

Bolu’nun gözde turizm merkezi Abant Gölü Milli Parkı, Nisan ayında yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu Abant, Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı! Muhteşem görüntüler

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, Nisan ayında yağan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. 

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Bolu Abant, Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı! Muhteşem görüntüler

 Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı milli parkta yeşille beyazın birlikteliği görsel şölen oluşturdu.

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Bolu Abant, Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı! Muhteşem görüntüler

Yıl boyunca tatilcilerin ilgi odağı olan Abant'a gelen tatilciler Nisan ayında gördükleri kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, keyifli zaman geçirdi.

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Bolu Abant, Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı! Muhteşem görüntüler

Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsimlerinde vazgeçilmezlerinden birisi olan Abant’a gelen ziyaretçiler karlı havada keyifli anlar yaşadı.

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