Bollywood yıldızı Hintli oyuncu Irrfan Khan hayatını kaybetti
'Pi'nin Hayatı' ve 'Milyoner' gibi filmlerde yer alan Hintli oyuncu Irrfan Khan'dan acı haber geldi. Khan, 53 yaşında hayatını kaybetti.
Bollywood'un ünlü yıldızlarından biri olan Hintli film yıldızı Irrfan Khan hayatını kaybetti. Khan, uzun bir süredir kanserle verdiği mücadelede yenik düştü.
18
''Pi'nin Yaşamı'', ''The Namesake'' gibi çeşitli Hollywood filmlerinde de yer alan Irrfan Khan’ın ölüm haberini sözcüsü duyurdu.
28
Peki, Irrfan Khan kimdir?
Irrfan Khan, tam adıyla Sahahbzade Irrfan Ali Khan 7 Ocak 1967 yıında Hindistan’ın Rajasthan eyaletinin Jaipur şehrinde dünyaya geldi.
38
Tecrübeli oyuncu, Hindistan tarihinin en iyi aktörlerinden birisi de olarak görülüyor. Ayrıca kendisi en iyi yönetmen Oscar ödülü alan Milyoner ve Pi’nin Yaşamı filmlerinde de rol alan tek Bollywood aktörü olarak tanınıyor.
48