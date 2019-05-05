Bolluk ve bereket için bu gece bu sureyi okuyun
Ramazanın ilk gecesi Fetih süresi okumanın büyük sevabı var. Rivayet olunur ki Ramazanın ilk gecesi Fetih sûresini okuyan kimseyi Allahü teâlâ o kimseyi bütün sene korur ve bir yıl boyunca bolluk yaşar.
Mübarek Ramazan ayında dualar okunur, ibadetler yapılır, oruç tutulur… Peki Ramazan’ın ilk gecesi okunacak dua hangi duadır? Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in buyruğuna göre, Fetih Suresi’dir.
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Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Fetih sûresini okuyan kimse, Hudeybiye ağacının altında bana bîât eden kimse gibi sevâb alır.”
“Ramazanın birinci gecesi kim namazda, Fetih sûresini okursa, Allahü teâlâ o kimseyi bütün sene korur.”
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“Kim Fetih sûresini okursa, sanki Mekke’nin fethinde Resûlullah ile berâber bulunmuş gibidir.”
“Bu gece bana bir sûre indirildi ki, o bana dünya ve içindekilerden daha sevimlidir. Bu sûre “İnnâ fetahnâ”dır.”
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İmâm-ı Sa’lebi buyurdu ki:
“Sûre-i Feth’i okuyanların, meleklerin tesbîhlerinden ve zikirlerinden nasîbi vardır.
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