Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Doğasever Havva Yalçın da, lüks otel odaları yerine doğada çadırda olmanın kendisi için daha keyif verici olduğunu belirterek, "Adanamızda böyle güzellikte bir yerin olduğunu belki de bilmeyenler var. Herkesi bu güzellikleri görmeye çağırıyorum" dedi.