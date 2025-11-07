Bölge bölge yağış uyarısı yapıldı! İstanbullular dikkat kar kapıda...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, bugün Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte il il beklenen hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. İşte 7 Kasım Cuma bölge bölge hava durumu...
Yaz ayları sıcak geçti; İzmir başta olmak üzere Bursa, Manisa, Kütahya gibi illerde barajların doluluk oranı kritik seviyelere geldi.
Kış mevsiminde yeterince yağış olup olmayacağı da merak edilirken Meteoroloji uzmanları, yurdun büyük geneline müjdeli haberi verdi.
Mevsim dengelerinin giderek değiştiği bu dönemde, Türkiye’yi bekleyen hava koşullarını İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir aktardı.
TRT Haber'de yer alan bilgilere göre; sonbaharda beklenen yağışların görülmediğini söyleyen Dr. Güven Özdemir, "Kasım ayının 9’una ve 10’una kadar tüm yurt genelinde etkin bir yağış gözükmüyor. Yüksek basıncın etkisi hakim. Sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri, Marmara Bölgesi ve diğer bölgelerde yüksek basınç alanlarının gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından ve yoğuşmadan dolayı da sis görülebiliyor" dedi.
Dr. Özdemir, akşam saatleriyle birlikte sıcaklıkların hızla düşeceğine dikkat çekerek, “Geçen yıla göre hava sıcakları çok farklılık göstermeye başlıyor. Birkaç gündür halk arasındaki adıyla ‘pastırma sıcakları’ devam ediyor ama önümüzdeki günlerden itibaren bu yavaş yavaş yerini soğuk günlere kendini terk edecek" ifadelerini kullandı.