Bolca şifa ve lezzet var: Bereket çorbası nasıl yapılır Gerekli malzemeler ve detaylar

Bolca şifa ve lezzet var: Bereket çorbası nasıl yapılır Gerekli malzemeler ve detaylar

Bolca şifa ve lezzeti olan bereket çorbasının tarifi ve gerekli malzemler ile yapılışı

Bolca şifa ve lezzet var: Bereket çorbası nasıl yapılır Gerekli malzemeler ve detaylar - Sayfa 1

Bu çorbada bolca şifa ve lezzet var! Mutlaka deneyin!

Malzemeler:
3 su bardağı yoğurt
3 yemek kaşığı ev tarhanası
1 adet yumurta
5 su bardağı sıcak tavuk suyu
1 su bardağı haşlanmış ve kabukları çıkarılmış nohut
1 çay bardağı erişte

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Bolca şifa ve lezzet var: Bereket çorbası nasıl yapılır Gerekli malzemeler ve detaylar - Sayfa 2

1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı kuru nane

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Bolca şifa ve lezzet var: Bereket çorbası nasıl yapılır Gerekli malzemeler ve detaylar - Sayfa 3

Yapılışı:
Yoğurdu, tarhanayı ve yumurtayı bir tencereye alın ve güzelce karıştırın.

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Bolca şifa ve lezzet var: Bereket çorbası nasıl yapılır Gerekli malzemeler ve detaylar - Sayfa 4

Yoğurdun kesilmemesi ve yumurtanın pişmemesi için sıcak suyu azar azar ilave ederek iyice çırparak karıştırın.

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