Bolca şifa ve lezzet var: Bereket çorbası nasıl yapılır Gerekli malzemeler ve detaylar
Bolca şifa ve lezzeti olan bereket çorbasının tarifi ve gerekli malzemler ile yapılışı
Bu çorbada bolca şifa ve lezzet var! Mutlaka deneyin!
Malzemeler:
3 su bardağı yoğurt
3 yemek kaşığı ev tarhanası
1 adet yumurta
5 su bardağı sıcak tavuk suyu
1 su bardağı haşlanmış ve kabukları çıkarılmış nohut
1 çay bardağı erişte
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1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı kuru nane
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Yapılışı:
Yoğurdu, tarhanayı ve yumurtayı bir tencereye alın ve güzelce karıştırın.
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Yoğurdun kesilmemesi ve yumurtanın pişmemesi için sıcak suyu azar azar ilave ederek iyice çırparak karıştırın.
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