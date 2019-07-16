Bolca şifa ve lezzet var: Bereket çorbası nasıl yapılır Gerekli malzemeler ve detaylar

Bu çorbada bolca şifa ve lezzet var! Mutlaka deneyin!

Malzemeler:

3 su bardağı yoğurt

3 yemek kaşığı ev tarhanası

1 adet yumurta

5 su bardağı sıcak tavuk suyu

1 su bardağı haşlanmış ve kabukları çıkarılmış nohut

1 çay bardağı erişte