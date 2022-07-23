Bol bol tüketin! Havucun inanılmaz faydaları kolesterol ve tansiyona birebir
Temmuz - Ekim aylarının sebzesi olan havuç genellikle göze faydası ile biliniyor. Ancak havucun saymakla bitmeyen bir çok faydası bulunuyor.
Şubat aylarında ekilen ve Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında hasadı yapılan kış sebzesi olan havucun birçok faydası bulunuyor. Genelde halk arasında göze olan faydası bilinen havucun aslında başka birçok yararı daha bulunuyor. İşte kolesterolden hipertansiyona kadar etkili olan havucun diğer faydaları…
Havucun karaciğer fonksiyonlarına olan faydasının yanı sıra sindirim sistemi üzerinde etkisine. Safra kesesi ve karaciğer enzimlerini düzenlenmesine kadar birçok faydası bulunuyor.
Cildinizde zamanla oluşan kırışıklıklarla mücadele etmenin en basit yöntemlerinden biri, havuç suyudur.
Havuç ve havuç suyu az kalori içermesine rağmen besleyicidir. Zayıflamada ve kilo korumada etkilidir. Ara öğünlerde 1-2 küçük havuç yenilmesi tokluk hissi sağlar.