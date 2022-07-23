Bol bol tüketin! Havucun inanılmaz faydaları kolesterol ve tansiyona birebir

Şubat aylarında ekilen ve Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında hasadı yapılan kış sebzesi olan havucun birçok faydası bulunuyor. Genelde halk arasında göze olan faydası bilinen havucun aslında başka birçok yararı daha bulunuyor. İşte kolesterolden hipertansiyona kadar etkili olan havucun diğer faydaları…