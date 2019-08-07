Boğulma korkusuyla başladı! Olimpiyatlarda yüzecek

"Bu seviyelere geleceğimi düşünmemiştim"

Yüzmeye başlama hikayesinden bahseden Beril Böcekler, "İlk suya atladığımda benimle ilgilenen kimse yoktu. Tatilde havuza derinliğini bilmeden girdim. Bir şekilde duvara tutunup kendimi kurtarmışım. Boğulma korkusu yaşadım. Bu seviyelere geleceğimi düşünmemiştim." diye konuştu.