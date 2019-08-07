Boğulma korkusuyla başladı! Olimpiyatlarda yüzecek
2019 EYOF'ta kadınlar 800 metre serbest stilde rekor kırarak birincilik elde eden ve ikinci kez Tokyo 2020 bileti alan milli yüzücü Beril Böcekler, yüzmeye tatilde boğulma korkusuyla başladığını söyledi. Pazar günleri dahil her gün antrenman yaptığını aktaran milli yüzücü, "İki gün suya girmediğim zaman ertesi gün çok iyi yüzemiyorum. Vücudum suya o kadar alışmış ki yüzmesem geriliyorum." dedi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) kadınlar 800 metre serbest stilde 8:32.65'lik derecesiyle EYOF rekoru kırarak birincilik elde eden ve ikinci kez Tokyo 2020 bileti alan 15 yaşındaki Beril Böcekler, açıklamalarda bulundu.
"Bu seviyelere geleceğimi düşünmemiştim"
Yüzmeye başlama hikayesinden bahseden Beril Böcekler, "İlk suya atladığımda benimle ilgilenen kimse yoktu. Tatilde havuza derinliğini bilmeden girdim. Bir şekilde duvara tutunup kendimi kurtarmışım. Boğulma korkusu yaşadım. Bu seviyelere geleceğimi düşünmemiştim." diye konuştu.
Tokyo biletini aldı
Milli yüzücü, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte elde ettiği gümüş madalyayla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ettiğini hatırlattı.
A barajını geçen ilk Türk kadın sporcu
Böcekler, ""İlk kotayı Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte barajı 11 saniye geçerek almıştım. 1500 metre serbestte olimpiyat A barajını geçmeyi başaran ilk Türk kadın sporcu oldum. Sonucu görememiştim ama tribünde arkadaşlarımın sevincinden anlamıştım. Sonra ben de kazandığımı anlayıp sevindim. Yarış bittiğinde sevinçten ağlamıştım." ifadelerini kullandı.