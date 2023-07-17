Boğazlardan katiyen geçmez' deniliyordu taş ısıran balık Samsun'da görüldü

"Bu balık ülkemizde sadece Balkanlar, yani Trakya tarafında karşımıza çıkıyor ama onun dışında herhangi bir yerinden kayıt yok. Tek kayıt Samsun'un Terme Çayı'ndan. Terme Çayı'ndaki araştırmamız esnasında çok sayıda bu tür ağlarımıza takıldı. Morfolojisi konusunda çalışmamızı yaptık ve farklılığı yakaladık. Sonrasında dünyadaki diğer çalışmalarla karşılaştırdık. Türün ülkemizde sadece Trakya'da kaydının bulunduğunu, onun da çok eski bir kayıt olduğunu tespit ettik. Sonrasında araştırmamızı moleküler anlamda desteklemek istedik. Farklı bilim insanlarından görüş aldık. Aldığımız görüşlerde, 'Bu balık dünyanın çeşitli yerlerinde var ama Karadeniz Bölgesi'nde imkansız' gibi sonuçlar çıktı. Hem moleküler hem morfometrik (Cisimlerin yapısına dayalı özelliklerin ölçülmesi) anlamda yaptığımız çalışmalarla bu türün Samsun'da mevcut olduğunu belirledik. Taş ısıran balığının varlığını literatüre Samsun'dan kaydettirmiş olduk. Bu tür ekonomik anlamda değerli bir balık türü değil ama ülkemizin biyoçeşitliliği açısından çok değerli."