Boğaziçi paylaşımıyla kızdıran Seray Sever tepkiler gelince bakın ne paylaştı
Seray Sever yaptığı Boğaziçi paylaşımıyla takipçilerinin tepkisini çekti. Birçok kişi takipten çıkınca ise göndermeli bir paylaşım yaptı.
Doya Doya Moda programının yanı sıra zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Seray Sever, takipçilerini kızdırdı. Instagram'da sıklıkla kıyafet kombinlerini paylaşan Sever, bu kez Boğaziçi Üniversitesi paylaşımıyla gündemde. Kendisi de Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Seray Sever, tek cümlelik paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan eylemler sürerken, tartışmalara Seray Sever de katıldı. Sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere gönderme yapan bir paylaşımda bulunan Seray Sever, takipçilerinden umduğu desteği bulamadı.
Seray Sever, sosyal medya hesabına yukardaki görseli koydu. Altına da "Ben bir Boğaziçiliyim" yazdı.
Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek çıkan Seray Sever, takipçilerinden umduğu karşılığı bulamadı. Çoğu takipçisi "Sen takip edilmeye değmezsin" diyerek Sever'i takipten çıkardı.