Boğaziçi paylaşımıyla kızdıran Seray Sever tepkiler gelince bakın ne paylaştı

Doya Doya Moda programının yanı sıra zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Seray Sever, takipçilerini kızdırdı. Instagram'da sıklıkla kıyafet kombinlerini paylaşan Sever, bu kez Boğaziçi Üniversitesi paylaşımıyla gündemde. Kendisi de Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Seray Sever, tek cümlelik paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.