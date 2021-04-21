Boğaz manzaralı evinden 'evde kal' çağrısı yapan Arzu Sabancı gündem oldu
Koronavirüs tedbirleri konusunda takipçilerine uyarı yapan Arzu Sabancı, sosyal medyada olay oldu. Sabancı, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Sosyetenin ünlü simalarından Arzu Sabancı, artan koronavirüs vakalarına karşı boğaz manzaralı evinden 'evde kal' çağrısı yaptı. 'Tedbiri elden bırakmayın' diyen Sabancı, Instagram sayfasında şu mesajı paylaştı:
"Aşı da olsanız... Hastalığı geçirmiş antikorunuz da olsa... Risk her zaman var... Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam... Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz.... Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden... Sakın evde sıkıldık demeyin... Rahat nefes aldığınız güne, evinizde olduğunuza şükrederek... Evde kalmaya devam...."
Arzu Sabancı'nın bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sabancı'nın boğaz manzaralı evinden çektiği fotoğrafla yaptığı paylaşım sosyal medyanın diline düştü.
Sabancı'nın bu paylaşımına çoğu sosyal medya kullanıcısı "Bizimle dalga mı geçiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.