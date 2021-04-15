Boğaz kuruluğuna ne iyi gelir evde nasıl geçer?

Boğaz kuruluğu ve yutkunma zorluğu için evde uygulanabilecek yöntemler yalnızca hafif şiddetteki rahatsızlıklarda etkilidir. Alerji, soğuk algınlığı gibi nedenlerle bir haftayı geçen boğaz kuruluğu için mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerekiyor. Boğaz kuruluğu için evde yapabileceğiniz tedavi yöntemlerden bazıları şöyledir: