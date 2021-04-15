Boğaz kuruluğuna ne iyi gelir evde nasıl geçer?
Boğaz kuruluğu şikayeti genellikle alerjiye bağlı olarak görülüyor. Peki boğaz kuruluğunun olası nedenleri nelerdir? Evde nasıl tedavi edilir? Bu soruların yanıtları haberimizde!
Kişinin boğazında kuruluk, acı ve gıdıklayıcı bir his veren boğaz kuruluğu oldukça can sıkıcı bir sorun. Boğaz kuruluğu şikayetinizin sebebi ne olursa olsun evde doğal yöntemlerle kuruluğu gidermeniz mümkün.
Boğaz kuruluğuna evde ne iyi gelir?
Boğaz kuruluğu hafif seyrediyorsa; su tüketiminin artırılması, ortamın nemlendirilmesi ve boğazın dinlendirilmesi ile rahatlıkla geçirilebilmektedir. Boğaz kuruluğunun altında yatan sebepler arasında en sık rastlananı bu bölgenin susuz kalmasıdır.
Su, meyve çayları ve çorba gibi sıcak içecekler boğazı nemlendirerek kuruluğun giderilmesine yardımcı olmaktadır. Çok fazla konuşmamak ve yutkunurken nazik olmak da, boğaz kaslarını dinlendiren hareketler arasındadır.
Boğaz kuruluğu ve yutkunma zorluğu için evde uygulanabilecek yöntemler yalnızca hafif şiddetteki rahatsızlıklarda etkilidir. Alerji, soğuk algınlığı gibi nedenlerle bir haftayı geçen boğaz kuruluğu için mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerekiyor. Boğaz kuruluğu için evde yapabileceğiniz tedavi yöntemlerden bazıları şöyledir: