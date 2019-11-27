Boğa cinsellik uyumu kadın ve erkek
Boğa burcu cinsellik uyumu kadın ve erkek için detaylarıyla haberimizde. Cinsellikte keyfine düşkün olan Boğa burcu cinsel olarak Oğlak, Başak, Terazi, Akrep, Balık ile uyumludur. Peki Boğa-Koç, Boğa-Boğa, Boğa-İkizler, Boğa-Yengeç, Boğa-Aslan, Boğa-Başak, Boğa-Terazi, Boğa-Akrep, Boğa-Yay, Boğa-Oğlak, Boğa-Kova, Boğa-Balık cinsellik uyumu tablosu ne diyor, Boğa erkeği ve Boğa kadını cinsellikte ne ister, nasıl davranır?
Boğa cinsellik uyumu burç burç detaylarıyla haberimizde. Boğa erkeği ve Boğa kadını cinsellikte ne ister, Boğa kadını ve erkeğinin aşk ve cinsel hayattaki davranışları nasıldır sorularının yanıtları ile Boğa-Koç, Boğa-Boğa, Boğa-İkizler, Boğa-Yengeç, Boğa-Aslan, Boğa-Başak, Boğa-Terazi, Boğa-Akrep, Boğa-Yay, Boğa-Oğlak, Boğa-Kova, Boğa-Balık cinsellik uyumu tablosunun detayları kadın ve erkekler için cinsellik uyumu farklarının detayları haberimizde. Boğa burcu her konuda olduğu gibi cinsellikte de keyfine düşkündür. Klasik ve geleneksel şeyler hoşuna gider. Bu zevkleri cinsel hayatına da yansır. Cinsellik öncesi rahatlamayı tercih eden boğa burçları, kendilerini özel ve önemli hissetmek isterler. Boğa burçları cinsel birlikteliğin kısa sürmesinden hoşlanmaz. Ön sevişme onlar için mühimdir. İhtiraslı, istekli ve tutkuludur. İşte Boğa burcu cinsellik uyumunu diğer burçlarla ilişkisinin detayları...
Boğa ve Koç cinsellik uyumu kadın erkek: Boğa sekste aceleci değildir. Koç ise tam tersidir. Bu kilinin cinsel olarak anlaşabilmeleri için Koç’un Boğa’da olmayan yaratıcılığı ona öğretmesi gerekir. Bu durumda Boğa Koç’a ateşli bir şekilde cevap verebilir. Boğa’nın en önemli özelliklerinden biri de, Koç’un kaçamaklarını görmezden gelebilmesidir. Kişilikleri çok farklı olduğundan bu ikilinin cinsel uyumu pek yoktur.
Boğa ve Boğa cinsellik uyumu kadın erkek: Bu ikili cinsellikte genel olarak pek uyumlu sayılmaz. Boğa erkeği ilişkiye fiziksel yönden bakarken, kadını duygusallık peşindedir. Boğa kadını aldatılmaktan nefret eder ve erkeğinden başkasını düşünmez. Erkek Boğa’nın ise gözü dışarıdadır. İlişkileri zevkli olur ama kalıcı değildir.
Boğa ve İkizler cinsellik uyumu kadın erkek: Birbirleriyle cinsel açıdan alakasız bir ikilidirler. Boğa’nın dogmaları ve sabitliği ile İkizler’in seksteki hareketliliği hiç uyuşmaz. Boğa her şeyde olduğu gibi cinsellikte de programcı ve statiktir. İkizler ise sınır tanımaz ve statikliğe sinirlenir. Onun sanatçı ve yaratıcı yapısı Boğa’nın ilgisini çekebilir ama cinsel açıdan ilişkileri bir türlü yürümez.