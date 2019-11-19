Boğa burcu aşk uyumu

Boğa-Koç aşk uyumu: Boğa ve Koç arasındaki ilişkide dengeyi bulmak önemlidir. Çünkü Koç burcunun yüksek enerjisiyle, Boğa burcunun sakin yapısı çatışabilir. Koç burcu hemen her şey anında olsun isterken, Boğa burcu sabırla ilerlemeyi sever. İlişkide her iki taraf da kendini bir miktar değiştirişe uyumlu bir ilişki olur. Koç, Boğa’nın ağır enerjisine, Boğa’da Koç’un yüksek enerjisine ayak uydurmalıdır. Biri Mars’ın biri Venüs’ün yönettiği burçlar olması sebebiyle aşkları hem romantik hem de tutkulu olur. Koç sevdiğinin dürüst olduğunu bilmek ister. Güven duygusunun öne çıktığı Boğa burcunda bu dürüstlüğü fazlasıyla görebilir. Dikkat edilmesi gereken nokta ise Koç ani sinirlenmeye yatkın olduğu için, bir anlık öfkeyle Boğa burcunun kalbini kırabilir.