Boğa burcu aşk uyumu
Boğa burcu aşk uyumu tablosuna göre Boğa kadını ve erkeği en iyi hangi burçlarla anlaşır? Aşkta sabır ve güven isteyen Boğa burçları Boğa-Koç, Boğa-Boğa, Boğa-İkizler, Boğa-Yengeç, Boğa-Aslan, Boğa-Başak, Boğa-Terazi, Boğa-Akrep, Boğa-Yay, Boğa-Oğlak, Boğa-Kova, Boğa-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları haberimizde.
Boğa burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. Boğa burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden Boğa burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık Boğalar nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. Boğa burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek Boğa burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Boğa burcu ilişkilerinde güven arar ve güvenli limanı bulduğunda kolay kolay vazgeçmez ve bırakmaz. Genellikle karşı tarafın bırakmasını veya hareket geçmesini yeğler. Fazlasıyla sabırsız veya hareketli biriyseniz, bir Boğa burcuyla birlikteliğiniz epey zor olabilir. Zira yavaşlıkları, ağırlıkları sizi çileden çıkarabilir. Ancak aradığınız huzur ve kararlılıksa ideal bir eş olabilir. Yemeğe oldukça düşkündür. Zengin sofralar, keyifli ortamlarla Boğa burcu eşinizi veya sevgilinizi şımartabilirsiniz. Şimdi gelelim Koç-Koç, Koç-Boğa, Koç-İkizler, Koç-Yengeç, Koç-Aslan, Koç-Başak, Koç-Terazi, Koç-Akrep, Koç-Yay, Koç-Oğlak, Koç-Kova, Koç-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.
Boğa-Koç aşk uyumu: Boğa ve Koç arasındaki ilişkide dengeyi bulmak önemlidir. Çünkü Koç burcunun yüksek enerjisiyle, Boğa burcunun sakin yapısı çatışabilir. Koç burcu hemen her şey anında olsun isterken, Boğa burcu sabırla ilerlemeyi sever. İlişkide her iki taraf da kendini bir miktar değiştirişe uyumlu bir ilişki olur. Koç, Boğa’nın ağır enerjisine, Boğa’da Koç’un yüksek enerjisine ayak uydurmalıdır. Biri Mars’ın biri Venüs’ün yönettiği burçlar olması sebebiyle aşkları hem romantik hem de tutkulu olur. Koç sevdiğinin dürüst olduğunu bilmek ister. Güven duygusunun öne çıktığı Boğa burcunda bu dürüstlüğü fazlasıyla görebilir. Dikkat edilmesi gereken nokta ise Koç ani sinirlenmeye yatkın olduğu için, bir anlık öfkeyle Boğa burcunun kalbini kırabilir.
Boğa-Boğa aşk uyumu: Bu iki aynı burcun ilişkisinde hem güzellikler hem de zıtlıklar oluşabilir. İkisi de aşkın temsili olan burç oldukları için sevgilerini göstermekten, incelikler yapmaktan çekinmezler. Tutkulu aşık olurlar. Fakat ikisinin de Boğa burcu olması, bu ilişkide inatlaşmaların çok fazla görülmesine sebep olabilir. İkisi de kendi fikrinin haklı olduğunu savunur. Sakin iki karakterdeki bu ilişkide huzur ön plana çıkar. Hayat boyu acele etmek yerine her şeyi zamanı geldiğinde yapmayı tercih ederler. Evlendiklerinde ise finansal zekalarından ötürü iki taraf da çalışarak maddi güçlerini daha da arttırırlar. Evlerine ve ailelerine bağlı olurlar.
Boğa-İkizler aşk uyumu: Boğa burcunun sabit karakteriyle, İkizler burcunun değişken yapısı ilk başta birbirlerine uyum sağlamada zorlanabilirler. Bir taraf sakin ve yavaş bir hayatı tercih ederken, bir taraf sürekli değişime açık, hareketli yapısıyla farklı uçlarda olabilir. Boğa aşkın burcuyken, İkizler zihinde yaşar. İkisi de sevse de beklentileri farklı olabilir. Boğa romantik bir partner isterken, İkizler dost gibi olabileceği sosyal bir partner arzu eder. Boğa garantici bir kişilikken, İkizler anı yaşayan bir karakterdir. Eğer bu iki burç bir ilişkiyi devam ettirmek istiyorlarsa, öncelikler kendi hayat tarzlarından ödün vermeleri gereklidir.