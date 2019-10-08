Bodrum'u sel vurdu! Araçlar sürüklendi 5 yıldızlı otelleri su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanakta kara yolu trafiğe kapandı, su taşkınları meydana geldi. Yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de zor anlar yaşadı.



