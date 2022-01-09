Bodrum'u sağanak ve dolu vurdu! Görüntülere bakın ev ve iş yerlerini su bastı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın güney ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Uyarının ardından özellikle Bodrum ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yalıkavak Mahallesi'nde ev ve iş yerlerini su bastı. Polis ekipleri de su basan iş yerlerinde vatandaşlara yardımcı oldu. Kent merkezi ve Turgutreis Mahallesi'nde de cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu, polis ekipleri trafik akışını kontrollü sağladı.