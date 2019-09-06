Bodrum'daki süper lüks yatın inanılmaz özelliği! 10 metre yaklaşanı batırıyor
Bodrum açıklarına demir atan süper lüks ve dünyanın en pahalı yatlarından olan “Radiant” adlı yabancı uyruklu yatın bir özelliği var ki şaşırtan cinsten.
Sabah saatlerinde Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atan Cayman Adaları bayraklı “Radiant” deyim yerindeyse yanına düşman yaklaştırmıyor. Söz konusu yat herhangi bir tehlike anında 100 metrelik yakınlaşmada, suni dalga üreterek yakınındaki yatları alabora ediyor. Öte yandan devasa yat Bodrum'a gelen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.
Mega yat, limana giremediği için Kumbahçe sahilinde bulunan gemi yanaşma iskelesine demir attı. Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan Al-Futtaim Group’un sahibi milyarder Abdullah Al Futtaim’in olduğu bildirildi.
Suni dalga yapma özelliğine sahip
Yatın en büyük özelliği ise suni bir dalga yapabilmesi, tehlike anında mega yata yanaşmak isteyen bir deniz aracını alabora edebilecek şekilde dalga üretebilmesi.
Değeri 286 milyon dolar
286 milyon dolar değerinde olan mega yat Bodrum’da merak konusu oldu. 110 metre uzunluğundaki 4 katlı yatın içerisinde ise restoranlar, eğlence merkezi, spor kompleksi, kapalı ve açık yüzme havuzları, jakuziler ve çalışma odası bulunuyor.