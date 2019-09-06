Bodrum'daki süper lüks yatın inanılmaz özelliği! 10 metre yaklaşanı batırıyor

Değeri 286 milyon dolar

286 milyon dolar değerinde olan mega yat Bodrum’da merak konusu oldu. 110 metre uzunluğundaki 4 katlı yatın içerisinde ise restoranlar, eğlence merkezi, spor kompleksi, kapalı ve açık yüzme havuzları, jakuziler ve çalışma odası bulunuyor.