Bodrum’da vahşi cinayet! Kum dolu çuvalın içinden ceset çıktı

Ortakent Üniversite Caddesi üzerinde bir toprak yığınından koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede kum yığını altında içerisinde kum ve ceset bulunan bir çuval çıktı.