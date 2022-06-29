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Bodrum’da vahşi cinayet! Kum dolu çuvalın içinden ceset çıktı

Bodrum’da vahşi cinayet! Kum dolu çuvalın içinden ceset çıktı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde bir toprak yığınından koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. Kum dolu çuval içerisinde çürümüş ceset çıktı.

Bodrum’da vahşi cinayet! Kum dolu çuvalın içinden ceset çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kum dolu çuval içerisinde çürümüş ceset çıktı. Üniversite yolu üzerinde üzerine toprak dökülmüş, kum dolu çuvaldan çıkan erkek cesedi için ekipler çevrede uzun süre incelemelerde bulundu.

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Bodrum’da vahşi cinayet! Kum dolu çuvalın içinden ceset çıktı

Ortakent Üniversite Caddesi üzerinde bir toprak yığınından koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede kum yığını altında içerisinde kum ve ceset bulunan bir çuval çıktı. 

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Bodrum’da vahşi cinayet! Kum dolu çuvalın içinden ceset çıktı

Cesedin, yaklaşık bir ay önce öldüğü öne sürülen yetişkin bir erkeğe ait olduğu öğrenildi. Cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. 

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Bodrum’da vahşi cinayet! Kum dolu çuvalın içinden ceset çıktı

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çürümüş haldeki ceset olay yerinden alınarak Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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