Bodrum'da vahşet! 15 yaşındaki kız ile kadın çarşafa bağlanıp dağa atıldı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 15 yaşındaki bir kız çocuğu ile yabancı uyruklu bir kadına ait cesetler çarşafa sarılmış halde sarp arazide bulundu.
Muğla'nın Bodrum ilçesi İçmeler Tavşanburnu mevkisindeki sarp arazide çarşafa sarılıp bağlanmış Rus uyruklu bir kadın ile onun kızı olduğu değerlendirilen kadına ait iki ceset bulundu.
Biri kız çocuğu diğeri kadın 2 kişinin cesedinin bulunduğu ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı.
Çarşafa sarılıp iple bağlanmış haldeki cesetlerden birinin kayanın arkasına gizlendiği, diğerinin ise arazi üzerinde bulunduğu tespit edildi.
Muğla 911 Arama Kurtarma ekiplerinin desteğiyle cesetler bulunduğu yerden çıkarılıp Bodrum Belediye Cenaze Hizmetleri aracına alındı.