Bodrum'da Temmuz ayında kaybolan üniversiteli Vedat'ın kemikleri bulundu!

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4’üncü sınıfta okuyan ve yaz döneminde Bodrum’a çalışmaya gelen 26 yaşındaki Vedat Altun isimli genç, 6 Temmuz 2022 tarihinde Torba Mahallesi'nde çalıştığı otelden ‘hava almaya çıkıyorum’ deyip bir daha otele dönmedi. Bipolar rahatsızlığı olan Altun’un en son Torba Kavşağı’nda görüldüğü öğrenildi.