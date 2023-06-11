Bodrum'da tatil cep yakıyor! Plaja giriş 26 bin TL! Lahmacun 450, çay 50 TL...

2023 yaz sezonunu açıldı sahiller dolmaya başladı. Sosyetenin gözde tatil cenneti Bodrum’da tatil yapmak maaşlı çalışan için neredeyse imkansız nala geldi. Bodrum'da plaja giriş ve aylık şezlong 26 bin lira, semizotu salatası 500 lira... İşte diğer fiyatlar...