Bodrum'da tatil cep yakıyor! Plaja giriş 26 bin TL! Lahmacun 450, çay 50 TL...
Türkiye'nin en gözde tatil merkezlerinden bodrumda fiyatlar bu sene de cep yakıyor. Otel, plaja giriş fiyatları uçarken, yiyecek fiyatları ise tatilde açlıktan öldürecek cinsten...
2023 yaz sezonunu açıldı sahiller dolmaya başladı. Sosyetenin gözde tatil cenneti Bodrum’da tatil yapmak maaşlı çalışan için neredeyse imkansız nala geldi. Bodrum'da plaja giriş ve aylık şezlong 26 bin lira, semizotu salatası 500 lira... İşte diğer fiyatlar...
Yaz sezonu açıldı. Vatandaşın ekonomik sıkıntıları giderek artarken yeni sezonda tatile çıkmak hayal oldu. Yazın gözde yerlerinden Bodrum’da bu yıl da gözde mekânlar cep yakıyor.
10Haber yazarı Müge Dağıstanlı bugünkü köşesinde 2023 sezonunda Bodrum, Türkbükü’ndeki en pahalı 3 mekânındaki fiyatların son durumunu paylaştı.
Plaja giriş ve şezlong aylık: 26 bin TL