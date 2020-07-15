Bodrum'da takside başlayan o tartışma hastanede bitti 'Hayallerim suya düştü' dedi
BODRUM'da meydana gelen olayda, taksici şahıs ile 4 kişi arasında maske takmama ve müzik yüzünden gerginlik çıktı. 4 kişinin tepki olarak araçtan indiği sırada iddiaya göre; taksi şoförünün hakareti üzerine aralarında tartışma çıktı. Arbedede şoförün gaza basmasıyla ayağı ezilerek kırılan genç kız, 'Manken olmak istiyordum, hayallerim suya düştü' diye konuşurken taksici iddiaları reddetti.
İddiaya göre 3’ü erkek biri kadın 4 kişi Neyzen Tevfik Fikret Caddesi Tepecik mevkide taksiye bindi. Taksiye maskesiz binen Emirkan Emir, Serkan Tombaş, Pınar Rüya Yener ve Berk Baran Yiğit'e, taksici U.K. maske takmalarını istedi. Alkollü oldukları öğrenilen müşteriler, taksicinin maske takın çağrısına aldırış etmeyip müzik sesini de açınca taksi şoförü ile müşteriler arasında tartışma başladı. Bunun üzerine bu şekilde yola devam edemeyeceklerini belirten yolcular taksiyi durdurup ineceklerini söyledi.
İddiaya göre yolculuk esnasında ön koltukta oturan Pınar Rüya Yener, indiği aracın kapısını hızla çarpınca taksi şoförü U.K. kapıyı çarpmaması yönünde uyardı. Bunun üzerine Pınar Rüya Yener'in arkadaşları taksici ile kavga etmeye başladı. Müşterilerinin saldırısına uğrayan taksici kaçmak isterken araç Pınar Rüya Yener'in ayağının üzerinden geçti. Genç kadının düşme anları da güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
Yoğun trafik nedeniyle ambulansın ulaşması dakikalar sürdü
Acılar içinde yerde kıvranan kadın uzun süre yol üzerinde ambulansın gelmesini bekledi. Yoğun trafik nedeni ile olay yerine ulaşamayan ambulans, polisin Turgutreis Caddesinin, Hamam sokak girişinden trafiği kesmesi ile ters yoldan olay yerine ulaşabildi. Ameliyata alınan Rüya Yener’in bacağına platin takıldı.
'Arkadaşıma tokat attı' iddiası'
Yener “Arkadaşlarımızla birlikte taksiye binmiştik. Taksi şoföründe müziğin sesini açmasını istedik. 'Müziğin sesini açamam' diyerek bize yüksek seste tepki verince bizi müsait bir yerde indirir misin dedik. Araçtan tam ben indiğim esnada argo kelimelerle, küfürler ederek hakaret etmeye başladı. O sırada ben de arkadaşım ile birlikte nasıl böyle bir şey dersin diye tepki gösterince arkadaşıma tokat attı. Ben de onları ayırayım derken, benim camı tuttuğumu görünce arabayı hızlı bir şekilde sürdü. Hem arkadaşımı dövmek için hem de beni yerde sürüklemek için yaptı bunu” iddialarında bulundu.