Bodrum'da sahne aldı Safiye Soyman sahnede gözyaşlarına boğuldu!

Konserinin ikinci yarısına Safiye Soyman'ın binlerce liralık "Tuvalet"ni boynuna dolayarak çıkan Faik Öztürk, etkinlik alanındakileri gülmekten kırdı geçirdi. "Safiye bu kıyafet sana hiç olmamış, seni kilolu göstermiş aşkım" sözleriyle hayat arkadaşına takılan Faik Öztürk, "Zaten sayende modacılara çalışıyoruz. Seni kendi elbisenle protesto ediyorum" diyerek askısı ile birlikte boynuna doladığı tuvaletle sahnede turladı.