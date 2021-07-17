Bodrum’da nüfus 1 milyona yaklaştı! Oteller ve sahiller doldu taştı
Turizmciler tatilcileri uyardı, bayram günü rezervasyonsuz Bodrum’a gelen yerli turistlerin otellerde yer bulamayacağını açıkladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Kurban bayramı tatilinde Bodrum’un nüfusunun 5 katına çıkacağını ve nüfusun 1 milyonu geçeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 günlük bayram tatilini açıklamasının ardından Bodrum yerli turist akınına uğramaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan kilometrelerce araç kuyruğu tatilcileri çileden çıkarırken, Bodrum nüfusunun 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Rezervasyonsuz Bodrum’a gelenlerin sokakta kalabileceği, otellerde yer bulamayacakları ve sıkıntı yaşayacakları ifade edildi.
Hava yolu taşımacılığıyla Bodrum’a gelenlerin sayısının da 4 katına çıktığı öğrenildi. Milas - Bodrum havalimanına ardı ardına uçaklar inmeye başladı. Bu durum karşısında havayolu şirketleri Bodrum’a gelen uçak sayılarını 3 katına çıkardığı öğrenildi. Şehirler arası otobüslerin ise Bodrum’a ek seferler koyduğu bazı otobüs şirketlerinin ise saat başı otobüs kaldırdığı öğrenildi.
Bodrum’da yaşanan Kurban Bayramı yoğunluğu konusunda açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Aras vatandaşların rezervasyonsuz Bodrum’a gelmemelerini rica ederek, “Bodrum’a gelirken rezervasyon yaptırmadan lütfen yola çıkmasınlar. Bodrum’da kalacak yer bulmakta zorlanacaklardır. Arasınlar, sorsunlar eğer konaklayacak yer bulurlarsa Bodrum’a gelsinler yoksa sıkıntı yaşanabilir” ifadelerini kullandı.
Nüfus 1 milyonu aşar
MGallery The Bodrum Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta ise Kurban Bayramı'nda 1 milyonu aşkın turist beklediklerini kaydederek, "Bayram’da en çok turisti ağırlayacağız. 1 milyonu geçeceğini düşünüyoruz. Şu anda uçaklar ardı ardına inmeye devam ediyor. Büyük uçaklar Bodrum’a inmeye başladı. Arap turistlerimiz, Rus turistlerimiz ve doğu Avrupa’dan gelen turistlerle Bodrum iyice kalabalıklaştı.