Bodrum’da nüfus 1 milyona yaklaştı! Oteller ve sahiller doldu taştı

Nüfus 1 milyonu aşar

MGallery The Bodrum Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta ise Kurban Bayramı'nda 1 milyonu aşkın turist beklediklerini kaydederek, "Bayram’da en çok turisti ağırlayacağız. 1 milyonu geçeceğini düşünüyoruz. Şu anda uçaklar ardı ardına inmeye devam ediyor. Büyük uçaklar Bodrum’a inmeye başladı. Arap turistlerimiz, Rus turistlerimiz ve doğu Avrupa’dan gelen turistlerle Bodrum iyice kalabalıklaştı.