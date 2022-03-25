Bodrum'da lahmacun fiyatları krizinden sonra 132 liralık çorba şoku Nurgül Yeşilçay çıldırdı
BODRUM'da bir kase çorbaya 132 TL ödeyen Nurgül Yeşilçay 'Uçmuş bunlar' diye isyan etti. Yeşilçay'ın sosyal medyadaki isyanı; 'Bodrum'da lahmacun fiyatlarının yanına bir de çorbalar eklendi' dedirtti.
Başrol oynadığı dizisi final yapınca Bodrum'a giden oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir kase çorba için 132 TL ödedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla artan fiyatlara isyan eden Yeşilçay, "Uçmuş bunlar ya" dedi.
Bir süredir televizyon projesinde yer almayan Nurgül Yeşilçay, FOX TV'de yayınlanan polise ve dram türündeki Son Nefesime Kadar dizisinde başrol oynadı. Ancak Yeşilçay'ın oynadığı dizi, reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca final yaptı.
Projesi kısa süren oyuncu ise çekimleri bitirdikten sonra Bodrum'a gitti.Başrol oynadığı dizisi final yapınca Bodrum'a giden oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir kase çorba için 132 TL ödedi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla artan fiyatlara isyan eden Yeşilçay, "Uçmuş bunlar ya" dedi.