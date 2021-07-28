'Bodrum'da lahmacun fiyatı'na İbrahim Tatlıses tepkisi: 15 TL'ye yiyen de yemeyen de...

Yaz sezonun gelmesiyle turizm bölgelerinde hareketlilik yaşandı. Otel fiyatlarından, yemek fiyatlarına birçok konu da vatandaşlar fahiş fiyat uygulandığını öne sürdü. Kendisine ait lahmacun markası olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bayilerinde 15 TL'den satılan lahmacunun pahalı bulunmasına sosyal medyadan isyan etti.