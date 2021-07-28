'Bodrum'da lahmacun fiyatı'na İbrahim Tatlıses tepkisi: 15 TL'ye yiyen de yemeyen de...
BODRUM'da bir lahmacunun 50 TL'den başlayan fiyatlarla satılması üzerine sosyal medyada çıkan tartışmalara bir farklı bakış açısı da İbrahim Tatlıses'ten geldi. İbrahim Tatlıses kendi restoran zincirindeki lahmacun fiyatını eleştirenlere Twitter'dan yanıt verdi. Tatlıses "10 liraya lahmacun mu olur?" dedi.
Yaz sezonun gelmesiyle turizm bölgelerinde hareketlilik yaşandı. Otel fiyatlarından, yemek fiyatlarına birçok konu da vatandaşlar fahiş fiyat uygulandığını öne sürdü. Kendisine ait lahmacun markası olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bayilerinde 15 TL'den satılan lahmacunun pahalı bulunmasına sosyal medyadan isyan etti.
"Bayiler de satmazsa bayilere de lahmacun göndermem"
Tatlıses, fiyatların düşmeyeceğini belirterek, "10 liraya lahmacun mu olur. Bayiler de satmazsa bayilere de lahmacun göndermem" dedi.
Tatil beldelerinde yüksekliği nedeniyle sık sık gündem olan lahmacun fiyatı polemiğine ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de katıldı.
Tatlıses, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı açıklamada, lahmacunlarının tane fiyatını pahalı bulanlara tepki gösterdi.