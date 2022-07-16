Bodrum'da kaza yapmış ağır yaralanmıştı! Ünlü model korkunç kazanın detaylarını anlattı "Bilerek kolumu kırdım"

"Sonsuza dek gibi görünen bir şey için yuvarlanıyorduk. Bir çamaşır makinesinde dönüyormuşum gibi hissettim." diyen Oukhellou, “Sonra sonunda durdu ve sağ kolum sıkıştı. Araba ters döndü. Açılır tavanı açıktı ve sağ kolum arkamda ve arabanın çatısının katlanmış arkalığının altında kalmıştı. Ayağımla kornaya basmaya çalıştım ama beceremedim." dedi.