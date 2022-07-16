Bodrum'da kaza yapmış ağır yaralanmıştı! Ünlü model korkunç kazanın detaylarını anlattı "Bilerek kolumu kırdım"
İki hafta önce Bodrum'da erkek arkadaşı ile kaza yapan ve ağır yaralanan İngiliz Model Yazmin Oukhellou, erkek arkadaşını kaybettiği feci kaza ile ilgili İngiliz basınına konuştu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki hafta önce İngiltere’nin ünlü modeli Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Jake Robert Mclean, feci bir kaza geçirmişti.
Jake Mclean'in yaşamını yitirdiği kazada Oukhellou'nun ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilmişti. Ağır yaralanan Oukhellou Türkiye'de tedavisi bittikten sonra ülkesine döndü.
Kazanın ardından ilk defa ilk defa İngiliz basınına konuşan model, arkadaşlarıyla parti yaptıktan sonra dönerken Mercedes'lerini Bodrum'da bir dağ yolundan 70 fit aşağı düşerken uyandığını dile getirdi.
"Sonsuza dek gibi görünen bir şey için yuvarlanıyorduk. Bir çamaşır makinesinde dönüyormuşum gibi hissettim." diyen Oukhellou, “Sonra sonunda durdu ve sağ kolum sıkıştı. Araba ters döndü. Açılır tavanı açıktı ve sağ kolum arkamda ve arabanın çatısının katlanmış arkalığının altında kalmıştı. Ayağımla kornaya basmaya çalıştım ama beceremedim." dedi.