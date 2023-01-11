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Bodrum'da durum fena! Şu hale bakın metrekareye 35 kilogram yağış düştü

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Bodrum'da durum fena! Şu hale bakın metrekareye 35 kilogram yağış düştü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinden beri aralıklarla etkili olan sağanak yağışta metrekareye 35 kilogram yağış düştü.

Bodrum'da durum fena! Şu hale bakın metrekareye 35 kilogram yağış düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış uyarısı yaptığı Bodrum’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla devam etti. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 

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Bodrum'da durum fena! Şu hale bakın metrekareye 35 kilogram yağış düştü

İlçede dünden bu yana metrekareye 35 kilogram yağışın düştüğü bildirildi.

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Bodrum'da durum fena! Şu hale bakın metrekareye 35 kilogram yağış düştü

Meteorolojik tahminlere göre Bodrum’da sağanak yağışın, Perşembe ve Cuma günü aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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Bodrum'da durum fena! Şu hale bakın metrekareye 35 kilogram yağış düştü
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