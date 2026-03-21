Bodrum'da büyük panik! Marinada demirli 5 motoryatta yangın çıktı

Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir marinada demirli motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki boyları yaklaşık 20 metre olan 4 motoryata daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.