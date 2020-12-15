Bodrum'da bu da oldu! Kişiye özel lapa lapa kar yağıyor

25 Aralık'ta son: Rezervasyon sistemi ile kar keyfi yaşamak isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak yapılacak olan etkinlik 21 Aralık’ta başlarken, 25 Aralık'ta sona erecek. Kar keyfini yaşamak isteyen vatandaşların çekilen fotoğrafları anlık olarak basılıp ziyaretçiye unutulmaz bir anı olarak hediye ediliyor.