Bodrum'da bu da oldu! Kişiye özel lapa lapa kar yağıyor
BODRUM'da bir alışveriş merkezi tarafından hayata geçirilen kişiye özel kar uygulaması ilgi gördü. Kara hasret çocuklar, güzel bir deneyim yaşadı. Yaşadıkları mutluluk yüzlerinden okundu.
Muğla Bodrum’un Gümbet Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi suni kar yağdırarak çocukları sevindiriyor. Pandemi süreci nedeniyle ailelere özel olarak yapılacak olan suni karı yağdıracak olan AVM yönetim, kar görmeyen aileleri ve çocukları karla buluşturuyor.
25 Aralık'ta son: Rezervasyon sistemi ile kar keyfi yaşamak isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak yapılacak olan etkinlik 21 Aralık’ta başlarken, 25 Aralık'ta sona erecek. Kar keyfini yaşamak isteyen vatandaşların çekilen fotoğrafları anlık olarak basılıp ziyaretçiye unutulmaz bir anı olarak hediye ediliyor.
Kar yağdırma etkinliğine katılan Resul ve Victoria çifti ile oğulları Cihangir Ayvaz, yılbaşı ağacının altında oturdu. Ağacın önüne yapay kar yağdırıldı.
Etkinliği çevredeki vatandaşlar ilgiyle izlerken yapay karın düştüğü yerlere çocuklar toplandı. Çocukların oldukça mutlu oldukları gözlendi. Etkinlik sonunda basın mensuplarına açıklamalar yapan Resul ve Victoria Ayvaz çifti, farklı bir deneyim yaşadıklarını ifade etti.