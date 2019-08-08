Bodrum'da belediye personeli tesadüfen farketti hafriyattan bakın ne çıktı!

Son dönemde ortaya çıkarılan tarihi eserlere bir yenisi daha eklendi. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarının altı nice keşfedilmeyi bekleyen yapılarla dolu. Kimi eserler tesadüfen ortaya çıkıyor. Tıpkı Muğla'da kaçak olarak dökülen hafriyatta olduğu gibi.