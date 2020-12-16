Bodrum'da belediye başkan yardımcılarına saldırı girişimi! Yaralılar var
MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bir belediye personeli tarafından bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu. Başkan Yardımcıları Önder Batmaz, Emel Çakaloğlu ve bir kişi yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.
Bodrum Belediyesi'ni kana bulayan olay, öğle saatlerinde yaşandı. Konacık Seyit Onbaşı Caddesi'ndeki Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelen belediye personeli K.K, Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu ile tartışmaya başladı.
Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı öğrenilen Kenan K., sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne geldi.
Saldırgan Kenan K.'nın, 15 senedir belediye personeli olduğu, daha önce çalıştığı Fen İşleri Müdürlüğü'nden, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne alındığı öğrenildi.
Yanında bıçakla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne geldiği ifade edilen şüpheli, burada Başkan Yardımcısı Önder Batmaz’a bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. (Foto: Önder Batmaz)