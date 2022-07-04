Bodrum'da aşk başka! Öykü Çelik ile sevgilisinin tekne keyfi
Genç oyuncu Özge Çelik, sevgilisi ile Bodrum'da tekne keyfi yaparken objektiflere yakalandı. Özge Çelik ve sevgilisinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.
Bir Zamanlar Osmanlı, Poyraz Karayel, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerle tanınan güzel oyuncu Öykü Çelik Bodrum'da yeni sevgilisiyle tatilde görüntülendi.
Teknede aşk yaşadılar
Güzel oyuncu, yeni sevgilisiyle Bodrum Türbükü'nde görüntülendi.
Uzun süre boyunca teknenin ön kısmında zaman geçiren Çelik ve sevgilisi, gazetecilere yakalanmamak için büyük uğraş sarf etti fakat başarılı olamadı. Çelik ve sevgilisinin samimi halleri ise objektiflere yansıdı
Güzel oyuncu, geçtiğimiz sene 1 yıl aşk yaşadığı iş insanı İsmail Berdan'ın evlilik teklifini kabul etmiş ancak çiftin mutluluğu kısa sürünce yollarını ayırmıştı.