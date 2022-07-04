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Bodrum'da aşk başka! Öykü Çelik ile sevgilisinin tekne keyfi

Bodrum'da aşk başka! Öykü Çelik ile sevgilisinin tekne keyfi

Genç oyuncu Özge Çelik, sevgilisi ile Bodrum'da tekne keyfi yaparken objektiflere yakalandı. Özge Çelik ve sevgilisinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.

Bodrum'da aşk başka! Öykü Çelik ile sevgilisinin tekne keyfi

Bir Zamanlar Osmanlı, Poyraz Karayel, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerle tanınan güzel oyuncu Öykü Çelik Bodrum'da yeni sevgilisiyle tatilde görüntülendi.

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Bodrum'da aşk başka! Öykü Çelik ile sevgilisinin tekne keyfi

Teknede aşk yaşadılar

Güzel oyuncu, yeni sevgilisiyle Bodrum Türbükü'nde görüntülendi.

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Bodrum'da aşk başka! Öykü Çelik ile sevgilisinin tekne keyfi

Uzun süre boyunca teknenin ön kısmında zaman geçiren Çelik ve sevgilisi, gazetecilere yakalanmamak için büyük uğraş sarf etti fakat başarılı olamadı. Çelik ve sevgilisinin samimi halleri ise objektiflere yansıdı

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Bodrum'da aşk başka! Öykü Çelik ile sevgilisinin tekne keyfi

Güzel oyuncu, geçtiğimiz sene 1 yıl aşk yaşadığı iş insanı İsmail Berdan'ın evlilik teklifini kabul etmiş ancak çiftin mutluluğu kısa sürünce yollarını ayırmıştı.

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