Bodrum'a tatil için gitmişlerdi, Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı hastanelik oldu!
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Sevilen isim Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı hastanelik oldu.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile 2003 yılında dünyaevine giren Zeynep Yılmaz 2016 yılında ayrılmıştı.
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Bu evlilikten Leyla ve Yasemin isminde iki kızları bulunan çiftten üzen bir haber geldi.
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Bodrum'a tatile giden Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı'nın buzdan zehirlendiği ortaya çıktı.
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Snob Magazin'in haberine göre anne ve kız önceki gün fenalaştı ve hastanelik oldu.
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