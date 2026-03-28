Bodrum'a gitmişlerdi! Bedri Güntay ayrılık hakkında ilk kez konuştu: “Aile baskısı diye bir şey yok”
Magazin gündeminde son günlerde en çok konuşulan başlıklardan biri Pelin Karahan ile Bedri Güntay cephesinden geldi. 2014 yılında evlenen ve iki çocuk sahibi olan çiftin ayrılık kararı aldığı iddiası geniş yankı uyandırırken, Bedri Güntay sessizliğini bozdu. İş insanı, hakkında çıkan “aile baskısıyla barışma” yorumlarına net sözlerle karşılık verdi.
Uzun yıllardır evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Pelin Karahan ve Bedri Güntay hakkında ortaya atılan boşanma iddiaları, magazin kulislerini hareketlendirdi. Çiftin 12 yıllık evliliklerini sona erdirme aşamasına geldiği öne sürülürken, aile büyüklerinin devreye girdiği de konuşulmaya başlandı. İddialara göre Pelin Karahan ile Bedri Güntay, yaşadıkları sorunları medyadan uzak şekilde çözmeye çalıştı. Hatta çiftin bir süre evlerini ayırma kararı aldığı da öne sürüldü. Sürecin ardından ailelerin araya girdiği ve iki çocukları için evliliklerini yeniden gözden geçirmelerini istediği iddiaları gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından çiftin çocuklarıyla birlikte Bodrum’a gitmesi, “barıştılar mı?” sorusunu da beraberinde getirdi.
Önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülenen Bedri Güntay, hakkında çıkan haberlerle ilgili ilk kez konuştu. Parmağında alyans olmaması dikkat çeken Güntay, özellikle “aile baskısı” iddiasına açık bir dille yanıt verdi. Güntay, aile baskısı gibi bir durumun olmadığını söyleyerek, bu yorumların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Ayrıca Pelin Karahan için, “O benim çocuklarımın annesi” sözleriyle dikkat çekti.
Bedri Güntay, Bodrum tatilinin kriz sonrası özel olarak planlandığı yönündeki yorumlara da mesafeli yaklaştı. Her yıl zaten Bodrum’a gittiklerini söyleyen Güntay, bu tatilin olağan dışı bir durum gibi gösterilmesini doğru bulmadı. Çıkan ayrılık haberleri sonrası ilk açıklama Pelin Karahan’dan gelmişti. Ünlü oyuncu, konunun hem özel hem de ailevi olduğunu vurgulayarak detay vermek istemediğini söylemişti. Karahan, şimdilik bir açıklama yapmayı doğru bulmadığını, yeni bir gelişme olursa paylaşacağını ifade etmişti.
Pelin Karahan ve Bedri Güntay, 2014 yılında evlenmişti. Çiftin bu evlilikten Ali Demir ve Can Eyüp adını verdikleri iki oğulları bulunuyor. Aile hayatlarını büyük ölçüde göz önünden uzak yaşamayı tercih eden ikili, uzun süre magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilmişti. Bedri Güntay’ın açıklaması bazı iddiaları yalanlasa da, çiftin ilişkisine dair soru işaretleri tamamen sona ermiş değil. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Bodrum tatili evlilikteki krizi çözmeye yetmedi. Pelin Karahan’ın ise kararında net olduğu yönündeki iddialar konuşulmaya devam ediyor.