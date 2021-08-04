Bodrum yangınında teknede tatil yapan Şeyma Subaşı'dan yeni açıklama
BODRUM yangını esnasında Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaşoussi ile tekne turunda olan ve sık sık eğlenceli pozlar paylaşarak sosyal medyada hem ünlülerden hem de diğer kullanıcılardan çok sert tepki toplayan Şeyma Subaşı, konuya 'açıklık' getirmek üzere yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medyada bu açıklama 'Bu ne şimdi' yorumuyla karşılandı.
BODRUM yangınına aldırmadan, bir dargın bir barışık sevgilisi Mısır Mohammed Alsaloussi ile tekne tatiline devam eden Şeyma Subaşı, sosyal medyada çok sert tepkiler almasının ardından bir açıklama yaptı. Bölgede yangınlar devam ederken lüks yatın içindeki jakuziden yaptığı keyifli paylaşımlarıyla eleştirilerin hedefi olan Subaşı, konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak 'teknede eğlendiğim haberleri asılsızdır' dedi.
Deniz Akkaya daha sonraki paylaşımında ise, "Bodrum'da ne bindiğin tekne ne kaldığın otelin yatak odası kimsenin umurunda değil. Bir çık git memleketimizden geldiğin yere. Bir de Türk bayrağına k...nı dönmüş poz veriyor. Gerçekten soruyorum ülkede savaştan daha beter bir ortam varken... Ne sebep olursa olsun kitlelere açık bir mecrada sanki nazire yapar gibi böyle şeyler koymak hastalıklı ruh halidir" dedi.
Önce uçak sonra tekne pozu
Acun Ilıcalı'nın eski ve eşi sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte yaşadığı Ibiza'dan tatil için Bodrum’a giderken uçakta sevgilisinin kucağında otururken bir karesini yayınlandı.
Bodrum'da orman yangınları yaşandığı sırada lüks yattan ve jakuzi içinde başka karelerini de paylaşan Subaşı'ya sosyal medyadan büyük tepki yağdı. Şeyma Subaşı, kendisine gelen eleştirilerin ardından ise konuyla ilgili açıklama yaptı.